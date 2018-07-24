Перепись в Украине изменит социально-экономическую политику государства, - эксперт

Предполагается, что население Украины окажется меньше, чем ожидает правительство

Результаты переписи населения Украины в 2020 году повлияют на социально-экономическую политику государства. Такое мнение РБК-Украина высказала директор фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива Ирина Бекешкина.

По мнению Бекешкиной, результаты переписи населения Украины повлияют на социально-экономическую политику государства.

"Безусловно, что по итогу переписи будут видны изменения в структуре населения. Во-первых, очевидно, что оно будет меньшим (чем данные, на которые правительство привыкло ориентироваться, - ред.). Другой момент - насколько меньше? Очевидно, что население будет старшим, чем было. Процент старшего населения будет большим. Возможно, еще какие-то изменения. Очевидно, будет меньше сельского населения", - рассуждает эксперт.

Напомним, как ранее писало РБК-Украина, перепись населения Украины в 2020 году может впервые пройти с использованием гаджетов. Кроме того, эксперты не исключают, что в ходе переписи украинцы смогут регистрироваться онлайн.