Перепис в Україні змінить соціально-економічну політику держави, - експерт

Передбачається, що населення України виявиться меншим, ніж очікує уряд

Результати перепису населення України у 2020 році вплинуть на соціально-економічну політику держави. Таку думку РБК-Україна висловила директор фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва Ірина Бекешкіна.

На думку Бекешкіної, результати перепису населення України вплинуть на соціально-економічну політику держави.

"Безумовно, що за підсумками перепису будуть видні зміни в структурі населення. По-перше, очевидно, що воно буде меншим (ніж дані, на які уряд звик орієнтуватися, - ред.). Інший момент - наскільки менше? Очевидно, що населення буде старшим, ніж було. Відсоток старшого населення буде більшим. Можливо, ще якісь зміни. Очевидно, буде менше сільського населення", - розмірковує експерт.

Нагадаємо, як раніше повідомляло РБК-Україна, перепис населення України в 2020 році може вперше пройти з використанням гаджетів. Крім того, експерти не виключають, що в ході перепису українці зможуть реєструватися онлайн.