Перепись населения раз в десять лет: Кабмин предлагает установить периодичность

Кабинет министров одобрил законопроект о внесении изменений в законы "О государственной статистике", "Об всеукраинской переписи населения". Документ будет направлен в Верховную раду.
Решение было принято во время заседания правительства 17 февраля, которое транслировалось на канале Кабмина в Youtube.
Проектом закона предлагается установить периодичность проведения Всеукраинской переписи населения не реже одного раза в десять лет. Дата и срок проведения переписи будут определяться Кабинетом министров Украины.
Получать данные для переписи предлагается современными методами, в частности заполнением респондентами переписной документации с помощью специального программного обеспечения в Интернете, использование национальных электронных информационных ресурсов (систем).
Кроме того, за Государственной службой статистики закрепляются полномочия получать от государственных органов и национальных электронных информационных ресурсов (систем) данные, необходимые для проведения переписи населения.
Напомним, Всеукраинскую перепись населения планировали провести в 2020 году, однако ее снова отложили.
Как сообщало РБК-Украина, Кабинет министров установил срок проведения Всеукраинской переписи населения в 2023 году. На проведение переписи потратят 7,26 млрд гривен.