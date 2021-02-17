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Перепись населения раз в десять лет: Кабмин предлагает установить периодичность

Автор: Александр Белоус

Кабинет министров одобрил законопроект о внесении изменений в законы "О государственной статистике", "Об всеукраинской переписи населения". Документ будет направлен в Верховную раду.

Решение было принято во время заседания правительства 17 февраля, которое транслировалось на канале Кабмина в Youtube.

Проектом закона предлагается установить периодичность проведения Всеукраинской переписи населения не реже одного раза в десять лет. Дата и срок проведения переписи будут определяться Кабинетом министров Украины.

Получать данные для переписи предлагается современными методами, в частности заполнением респондентами переписной документации с помощью специального программного обеспечения в Интернете, использование национальных электронных информационных ресурсов (систем).

Кроме того, за Государственной службой статистики закрепляются полномочия получать от государственных органов и национальных электронных информационных ресурсов (систем) данные, необходимые для проведения переписи населения.

Напомним, Всеукраинскую перепись населения планировали провести в 2020 году, однако ее снова отложили.

Как сообщало РБК-Украина, Кабинет министров установил срок проведения Всеукраинской переписи населения в 2023 году. На проведение переписи потратят 7,26 млрд гривен.

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