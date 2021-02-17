Перепись населения раз в десять лет: Кабмин предлагает установить периодичность

Проектом закона предлагается установить периодичность проведения Всеукраинской переписи населения не реже одного раза в десять лет. Дата и срок проведения переписи будут определяться Кабинетом министров Украины.

Получать данные для переписи предлагается современными методами, в частности заполнением респондентами переписной документации с помощью специального программного обеспечения в Интернете, использование национальных электронных информационных ресурсов (систем).

Кроме того, за Государственной службой статистики закрепляются полномочия получать от государственных органов и национальных электронных информационных ресурсов (систем) данные, необходимые для проведения переписи населения.