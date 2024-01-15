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Переобрання фон дер Ляєн на пост глави Єврокомісії може опинитися під питанням, - Politico

Фото: президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Переобрання Урсули фон дер Ляйєн на посаду голови Європейської комісії, повноваження якої закінчуються у листопаді 2024 року, може опинитися під питанням у зв'язку зі зростанням в ЄС популярності правих партій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Як повідомляється, у 2019 році Урсулу фон дер Ляйєн підтримала коаліція проєвропейських партій ЄС, проте навіть це забезпечило їй "незначну більшість у 383 голоси", при мінімумі в 374.

За оцінкою видання, через зростання популярності ультраправих партій по всій Європі діюча глава Єврокомісії може зіткнутися з труднощами при переобранні.

Так, французький депутат Європарламенту заявив, що на виборах "може статися справжній сюрприз" для глави ЄК. За його словами, якщо проєвропейська коаліція не отримає більшості, то "тема фон дер Ляйєн просто перестане існувати".

Як повідомив Politico неназваний європейський дипломат, фон дер Ляйєн "безперечно, лідирує серед інших претендентів на цю посаду, але з такими результатами опитувань європейських партій ще дуже рано говорити про те, чи буде вона переобрана".

Раніше Politico повідомляло про невдоволення високопосадовців ЄС, які обурюються через самоврядність голови Єврокомісії, яка все частіше виходить за межі посадових обов'язків. Як зазначається, фон дер Ляйєн не консультується з главами країн Євросоюзу перед ухваленням важливих політичних рішень.

За оцінками видання, невдоволення у столицях ЄС може загрожувати шансам голови Єврокомісії на переобрання на другий термін після чергових виборів до Європарламенту, які заплановані на 6 червня 2024 року.

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ЄврокомісіяЕвросоюзУрсула фон дер Ляйєн