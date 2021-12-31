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Перенесли на август: Конференцию ООН по ядерному соглашению отложили за несколько дней до начала

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Пятница 31 декабря 2021 14:39
Перенесли на август: Конференцию ООН по ядерному соглашению отложили за несколько дней до начала Фото: Конференцию ООН по ядерному соглашению отложили за несколько дней до начала (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В ООН перенесли Конференцию по ядерному соглашению, которая должна была стартовать на следующей неделе. Теперь она запланирована на август 2022 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

После почти двух лет задержек, вызванных пандемией, делегации со всего мира должны были собраться в штаб-квартире ООН во вторник, 4 января, чтобы подвести итоги выполнения Договора о нераспространении ядерного оружия 1970 года, который является основой контроля над ядерными вооружениями.

Однако организаторы назначили новую дату начала конференции на 1 августа.

Договор является самым широко ратифицированным в мире соглашением по контролю над ядерными вооружениями, в котором участвует 191 страна. Страны, не имеющие атомного оружия, обязались не приобретать его и разрешить проверку того, что программы по ядерной энергии не перерождаются в оружие.

Страны, имевшие ядерное оружие на момент подписания договора - США, Россия, Великобритания, Франция и Китай - согласились двигаться в направлении его ликвидации.

Подобные конференции проводятся каждые пять лет, чтобы оценить выполнение договора и попытаться выработать новые обязательства, хотя иногда участникам не удается договориться о какой-либо окончательной декларации или плане. Так произошло и на последней встрече в 2015 году.

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