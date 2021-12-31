Перенесли на серпень: конференцію ООН з ядерної угоди відклали за кілька днів до початку

В ООН перенесли конференцію з ядерної угоди, яка повинна була стартувати наступного тижня. Тепер вона запланована на серпень 2022 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press .

Після майже двох років затримок, викликаних пандемією, делегації з усього світу повинні були зібратися в штаб-квартирі ООН у вівторок, 4 січня, щоб підсумовувати виконання Договору про нерозповсюдження ядерної зброї 1970 року, який є основою контролю над ядерними озброєннями.

Однак організатори призначили нову дату початку конференції на 1 серпня.

Договір є найбільш широко ратифікованою у світі угодою з контролю над ядерними озброєннями, в якій бере участь 191 Країна. Країни, які не мають атомної зброї, зобов'язалися не купувати його і дозволити перевірку того, що програми з ядерної енергії не перероджуються в зброю.

Країни, що мали ядерну зброю на момент підписання договору - США, Росія, Великобританія, Франція і Китай - погодилися рухатися в напрямку його ліквідації.

Подібні конференції проводяться кожні п'ять років, щоб оцінити виконання договору і спробувати виробити нові зобов'язання, хоча іноді учасникам не вдається домовитися про будь-якої остаточної декларації або плані. Так сталося і на останній зустрічі у 2015 році.