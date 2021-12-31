ru ua
Пт, 31 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Перенесли на серпень: конференцію ООН з ядерної угоди відклали за кілька днів до початку

Новость на русском →
П'ятниця 31 грудня 2021 14:39
Перенесли на серпень: конференцію ООН з ядерної угоди відклали за кілька днів до початку Фото: конференцію ООН з ядерної угоди відклали за кілька днів до початку (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

В ООН перенесли конференцію з ядерної угоди, яка повинна була стартувати наступного тижня. Тепер вона запланована на серпень 2022 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

Після майже двох років затримок, викликаних пандемією, делегації з усього світу повинні були зібратися в штаб-квартирі ООН у вівторок, 4 січня, щоб підсумовувати виконання Договору про нерозповсюдження ядерної зброї 1970 року, який є основою контролю над ядерними озброєннями.

Однак організатори призначили нову дату початку конференції на 1 серпня.

Договір є найбільш широко ратифікованою у світі угодою з контролю над ядерними озброєннями, в якій бере участь 191 Країна. Країни, які не мають атомної зброї, зобов'язалися не купувати його і дозволити перевірку того, що програми з ядерної енергії не перероджуються в зброю.

Країни, що мали ядерну зброю на момент підписання договору - США, Росія, Великобританія, Франція і Китай - погодилися рухатися в напрямку його ліквідації.

Подібні конференції проводяться кожні п'ять років, щоб оцінити виконання договору і спробувати виробити нові зобов'язання, хоча іноді учасникам не вдається домовитися про будь-якої остаточної декларації або плані. Так сталося і на останній зустрічі у 2015 році.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ядерна угода ООН
NEWS
В Україні більше 7 тисяч нових випадків коронавірусу та 209 смертей за добу
В Україні більше 7 тисяч нових випадків коронавірусу та 209 смертей за добу
DAILY
Час ультиматумів. Чого чекати Україні в новому році
Сергій Щербинаголовний редактор РБК-Україна Час ультиматумів. Чого чекати Україні в новому році