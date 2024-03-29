Переможці конкурсу стартапів ProIT Startup Toloka отримали нагороди у Києві

Редакція сайту ProIT разом із венчурними синдикатом TOLOKA нагородили переможців конкурсу стартапів, який проводили на початку року. Нагородження відбулося 27 березня в Київі.

Переможцем конкурсу став проєкт UAdd.me. Це сервіс мультипосилань, який дає змогу створити сайт або онлайн-візитівку буквально за лічені хвилини. За допомогою сервісу можна презентувати власні роботи й зібрати всі контакти в одному посиланні, а потенційний клієнт сам вибере зручний спосіб зв’язку.

Засновник проєкту Владислав Ветрюк отримав грошову винагороду від ProIT у розмірі 50 тисяч гривень, а також 1000 доларів США й «годину з ментором» від засновників TOLOKA.

Друге місце – проєкт GPTTools.ai. Це граматичний посібник, який підвищує якість написання текстів, використовуючи лише Ctrl + правий клік на виділеному тексті. Безумовною перевагою платформи над подібними іншими є те, що вона працює із 76 мовами. Проєкт отримав грошову винагороду від ProIT у розмірі 25 тисяч гривень і «годину з ментором» від засновників TOLOKA.

Третє місце – проєкт 7Loc. Це цифровий офіціант на основі штучного інтелекту. Сервіс пропонує 7 ліній комунікації з клієнтами: магазин для самообслуговування, самовивозу або власної доставки, QR-меню, чати з персоналом або ШІ, програму лояльності, маркетинг, відгуки й програму рекомендацій. Стартап теж отримав грошову винагороду від ProIT у розмірі 25 тисяч гривень і «годину з ментором» від засновників TOLOKA.

До складу журі конкурсу ранніх стартапів ProIT Startup Toloka, який редакція ProIT проводила спільно з венчурним синдикатом TOLOKA, увійшли засновники TOLOKA Ігор Шойфот, Тарас Кириченко та Олександр Колб, засновник ProIT Антон Подлуцький та головна редакторка ProIT Олеся Остафієва.

Критеріями для визначення переможців насамперед були перспективи розвитку, новизна, технологічне рішення, а також соціальна складова.