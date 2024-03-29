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Переможний кидок плеймейкера "Атланти" перед сиреною поховав "Бостон": момент дня в НБА

Фото: Деджонте Мюррей щойно приніс перемогу "Гокс" (usatoday.com)
Автор: Антон Федорців

Нагорі підбірки найкращих миттєвостей ігрового вечора в Національній баскетбольній асоціації опинився оборонець "Атланти Гокс" Деджонте Мюррей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний YouTube-канал NBA.

Американець приніс джорджійцям домашню перемогу над "Бостоном". За лічені секунди до фінальної сирени він виконав влучний двоочковий. Хронометр зупинився на 0,1 секунди, тож "Селтікс" не судилося відігратися.

"Атланта" здобула мінімальну перемогу над "Бостоном" в овертаймі (123:122). Завдяки четвертій звитязі поспіль "Гокс" закріпилися на 10-й сходинці Східної конференції НБА. Натомість "Бостон" тут – беззаперечний лідер.

Мюррей ще й став найрезультативнішим на паркеті. Він набрав 44 очки, зробив 7 підбирань і віддав 7 передач. У скарбничку "Селтікс" найбільше поклав форвард Джейсон Тейтум (31 пункт).

 

 

Хто такий Деджонте Мюррей

Уродженець Сіетла, на студентському рівні виступав за "Вашингтон Хаскіз". На драфті НБА-2016 обраний "Сан-Антоніо" під 29-м номером.

Перші п'ять сезонів під егідою асоціації провів у складі "Сперс". Перед кампанією 2022/23 разом із Джоком Лендейлом був обміняний на Даніло Галлінарі в "Атланту". У поєдинку проти "Селтікс" оновив персональний рекорд результативності – 44 очки.

У 2022 році вперше потрапив у ростер Матчу всіх зірок. Влітку торік Baby boy підписав 4-річний контракт із "Гокс" на 120 млн доларів.

До слова, напередодні оборонець "Оклахоми" Джо оформив хайлайт зі слемданком проти "Г'юстона".

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