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Переможний кидок оборонця "Клівленда" перед сиреною поховав "Мілуокі": момент дня в НБА

Фото: Геймвінер Донован Мітчелла з-під Гері Трента (nba.com)
Автор: Антон Федорців

Хіт-парад найкрутіших епізодів ігрового вечора в Національній баскетбольній асоціації очолив універсальний оборонець "Клівленд Кавальєрс" Донован Мітчелл.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний YouTube-канал NBA.

Американець став головним героєм "Кавальєрс". В останній атаці "Клівленда" він закрутив голову Тренту хибними рухами та виконав влучний двоочковий кидок.

Мітчелл і компанія здобули мінімальну перемогу над "Мілуокі" (114:113). "Кавальєрс" залишаються єдиною командою Східної конференції без поразок (7 перемог). Натомість "Бакс" ідуть на передостанній сходинці з п'ятьма поразками та лише однією поразкою.

Найрезультативнішим на паркеті став зірка "Мілуокі" Дем'єн Ліллард. Він набрав 41 очко, зробив 4 підбирання і віддав 9 передач. Натомість Мітчелл був найкращим у лавах "Клівленда" – 30 пунктів, 3 підбирання, 4 асисти.

 

 

Хто такий Донован Мітчелл

Уродженець штату Нью-Йорк, на студентському рівні виступав за "Луїсвілл Кардіналс". На драфті НБА-2017 обраний "Денвером" під 13-м номером.

"Наггетс" обміняли оборонця до "Юти". П'ять сезонів поспіль відіграв у складі "джазменів". Перебрався до "Клівленда" в рамках великого обміну перед сезоном 2022/23. П'ятириразовий учасник Матчу всіх зірок асоціації (2020-2024 рр.).

У дебютний сезон Мітчелл став героєм документального серіалу "Новачок на підйомі". Улюблений клуб – бейсбольний "Нью-Йорк Метс", де понад 20 років працював його батько.

До слова, українець Михайлюк дебютував у складі "Юти" поразкою від "Денвера".

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