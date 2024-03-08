Переможний блокшот оборонця "Міннесоти" зберіг лідерство: момент дня в НБА

Нагорі підбірки найкращих миттєвостей ігрового вечора в Національній баскетбольній асоціації опинився атакувальний оборонець "Міннесоти Тімбервулвз" Ентоні Едвардс.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний YouTube-канал NBA .

Американець вирішив долю протистояння з "Індіаною" на виїзді. На фінальних секундах він у розкішному польоті зупинив атаку "Пейсерс", що могла перевести матч в овертайм.

Зрештою, "Тімбервулвз" відсвяткували перемогу (113:111). "Міннесота" зберегла лідерство в Західній конференції НБА. Тим часом "Пейсерс" ідуть на 8-й сходинці на Сході.

Едвардс став найрезультативнішим на паркеті. Він набрав 44 очки, зробив 6 підбирань і віддав 3 передачі. У складі "Індіани" найбільше здобув форвард Паскаль Сіакам (24 пункти).

Хто такий Ентоні Едвардс

Уродженець штату Джорджія, у баскетбол перейшов із американського футболу. У студентські роки виступав за "Джорджія Бульдогс".

На драфті НБА-2020 обраний під першим номером. У складі "Міннесоти" дебютував у грудні того ж року, оформивши 15 очок із лави запасних. Став новачкому року в Південно-східному дивізіоні асоціації. Дворазовий учасник Матчу всіх зірок НБА (2023, 2024).

Обрав 5-й ігровий номер на честь матері та бабусі, які померли впродовж 2015 року. Опікунами тоді восьмикласника Едвардса стали брат і сестра. Працював інструктором у літніх таборах, а в університеті вивчав маркетинг.