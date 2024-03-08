ua en ru
Пт, 08 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Переможний блокшот оборонця "Міннесоти" зберіг лідерство: момент дня в НБА

Індіанаполіс, П'ятниця 08 березня 2024 11:00
UA EN RU
Переможний блокшот оборонця "Міннесоти" зберіг лідерство: момент дня в НБА Фото: Ентоні Едвардс набрав 44 пункти проти "Пейсерс" (usatoday.com)
Автор: Антон Федорців

Нагорі підбірки найкращих миттєвостей ігрового вечора в Національній баскетбольній асоціації опинився атакувальний оборонець "Міннесоти Тімбервулвз" Ентоні Едвардс.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний YouTube-канал NBA.

Американець вирішив долю протистояння з "Індіаною" на виїзді. На фінальних секундах він у розкішному польоті зупинив атаку "Пейсерс", що могла перевести матч в овертайм.

Зрештою, "Тімбервулвз" відсвяткували перемогу (113:111). "Міннесота" зберегла лідерство в Західній конференції НБА. Тим часом "Пейсерс" ідуть на 8-й сходинці на Сході.

Едвардс став найрезультативнішим на паркеті. Він набрав 44 очки, зробив 6 підбирань і віддав 3 передачі. У складі "Індіани" найбільше здобув форвард Паскаль Сіакам (24 пункти).

Хто такий Ентоні Едвардс

Уродженець штату Джорджія, у баскетбол перейшов із американського футболу. У студентські роки виступав за "Джорджія Бульдогс".

На драфті НБА-2020 обраний під першим номером. У складі "Міннесоти" дебютував у грудні того ж року, оформивши 15 очок із лави запасних. Став новачкому року в Південно-східному дивізіоні асоціації. Дворазовий учасник Матчу всіх зірок НБА (2023, 2024).

Обрав 5-й ігровий номер на честь матері та бабусі, які померли впродовж 2015 року. Опікунами тоді восьмикласника Едвардса стали брат і сестра. Працював інструктором у літніх таборах, а в університеті вивчав маркетинг.

До слова, напередодні Джеймс очолив хіт-парад моментів із данком у боротьбі з Ленем.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НБА Баскетбол
NEWS
Послання Путіну та єдине прохання України. Що сказав Байден у зверненні до Конгресу
Послання Путіну та єдине прохання України. Що сказав Байден у зверненні до Конгресу
DAILY
Шторм насувається. Як Дональд Трамп йде до другого президентського терміну у США
Мілан Лєлічзаступник головного редактора РБК-Україна Шторм насувається. Як Дональд Трамп йде до другого президентського терміну у США