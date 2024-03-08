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Победный блок-шот защитника "Миннесоты" сохранил лидерство: момент дня в НБА

Индианаполис, Пятница 08 марта 2024 11:00
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Победный блок-шот защитника "Миннесоты" сохранил лидерство: момент дня в НБА Фото: Энтони Эдвардс набрал 44 пункта против "Пэйсерс" (usatoday.com)
Автор: Антон Федорцив

Наверху подборки лучших мгновений игрового вечера в Национальной баскетбольной ассоциации оказался атакующий защитник "Миннесоты Тимбервулвз" Энтони Эдвардс.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный YouTube-канал NBA.

Американец решил судьбу противостояния с "Индианой" на выезде. На финальных секундах он в роскошном полете остановил атаку "Пэйсерс", которая могла перевести матч в овертайм.

В конце концов "Тимбервулвз" отпраздновали победу (113:111). "Миннесота" сохранила лидерство в Западной конференции НБА. Тем временем "Пэйсерс" идут на 8-й строчке на Востоке.

Эдвардс стал самым результативным на паркете. Он набрал 44 очка, сделал 6 подборов и отдал 3 передачи. В составе "Индианы" больше всего оформил форвард Паскаль Сиакам (24 пункта).

Кто такой Энтони Эдвардс

Уроженец штата Джорджия, в баскетбол перешел из американского футбола. В студенческие годы выступал за "Джорджию Бульдогс".

На драфте НБА-2020 выбран под первым номером. В составе "Миннесоты" дебютировал в декабре того же года, оформив 15 очков со скамейки запасных. Стал новичком в Юго-восточном дивизионе ассоциации. Двукратный участник Матча всех звезд НБА (2023, 2024).

Выбрал 5-й игровой номер в честь матери и бабушки, которые умерли в течение 2015 года. Опекунами тогда восьмиклассника Эдвардса стали брат и сестра. Работал инструктором в летних лагерях, а в университете изучал маркетинг.

К слову, накануне Джеймс возглавил хит-парад моментов с данком в борьбе с Ленем.

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