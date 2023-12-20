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Переможний баззер підсвітив яскраве повернення скандаліста "Мемфіса": момент дня в НБА

Новий Орлеан, Середа 20 грудня 2023 10:42
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Переможний баззер підсвітив яскраве повернення скандаліста "Мемфіса": момент дня в НБА Фото: Джа Морант (у центрі) зарядив партнерів на перемогу (facebook.com/MemphisGrizzlies)
Автор: Антон Федорців

Плеймейкер "Мемфіс Гріззліс" Даж Морант опинився нагорі підбірки найкращих миттєвостей ігрового вечора в Національній баскетбольній асоціації за мотивами першого поєдинку в сезоні після 25-матчевої дискваліфікації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний YouTube-канал NBA.

Опальний баскетболіст вирішив долю зустрічі з "Нью-Орлеаном". На фінальних секундах за рівного рахунку він пішов на двох оборонців, обернувся на 360 градусів і набрав переможні два пункти.

Стараннями Моранта та компанії "Гріззліс" здобули виїзну перемогу (115:113). "Мемфіс" перервав 5-матчеву серію поразок. Утім, команда залишається за межами зони плей-офф зі скромним рекордом – 7 перемог, 19 поразок.

Морант став найрезультативнішим у складі "Гріззліс". Він набрав 34 очки, зробив 6 підбирань і віддав 8 передач. На паркеті плеймейкер провів майже 35 хвилин.

Хто такий Джа Морант

Уродженець Південної Кароліни, на студентському рівні виступав за "Мюррей Стейт Рейсерс". Обраний "Мемфісом" під другим номером драфту НБА-2019.

Проводить четвертий сезон під егідою асоціації. У дебютний рік отримав приз Новачку сезону, а торік – нагороду Гравцю НБА, який досягнув найбільшого прогресу. Двічі виступав у плей-офф, дворазовий учасник Матчу всіх зірок (2022, 2023).

Навесні вийшов у прямий ефір в Instagram і під час відвідин нічного клубу позував зі зброєю. Був оштрафований і дискваліфікований, опинився в клініці для боротьби зі стресом. Влітку вдруге потрапив у подібний скандал і отримав бан на 25 поєдинків.

До слова, напередодні лідер "Оклахоми" Гілджис-Александер очолив хіт-парад моментів із видовищним двоочковим.

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