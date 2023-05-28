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Переможний баззер оборонця "Бостона" нагадав здобуток Джордана: момент дня в НБА

Фото: Деррік Вайт став поруч із Майклом Джорданом із цим моментом (miamiherald.com)
Автор: Антон Федорців

Атакувальний оборонець "Бостон Селтікс" Деррік Вайт опинився нагорі підбірки найкрутіших епізодів ігрового вечора в Національній баскетбольній асоціації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний YouTube-канал NBA.

"Другий номер" бостонців вирвав для "Селтікс" перемогу в Маямі. В останній атаці гостей Вайт зорієнтувався під кошиком "Гіт" і додав 2 очки після невдалої спроби Смарта. Оборонець випередив сирену всього на 0,1 секунди.

Завдяки перемозі у Флориді "Бостон" зрівняв рахунок у фінальній серії Східної конференції НБА (3:3). Сьомий матч фіналу до чотирьох перемог зіграють у Бостоні. Поєдинок відбудеться у ніч проти вівторка.

Сам Вайт провів на паркеті 42 хвилини. За відведений час він встиг набрати 11 очок, зробив 4 підбирання і віддав 6 передач. Найрезультативнішим у матчі став лідер "Селтікс" Джейсон Тейтум із дабл-даблом (31 пункт, 12 підбирань).

Хто такий Деррік Вайт

Уродженець Колорадо, на студентському рівні виступав за місцевих "Баффалос". Обраний "Сан-Антоніо" під 29-м номером драфту НБА-2017.

Провів 4,5 роки в складі "Сперз", періодично захищав кольори фарм-клубу – "Остін Сперз". Став чемпіоном Джі-Ліги в сезоні 2017/18. Посеред кампанії 2021/22 був обміняний до "Бостона". У зворотному напрямку поїхали Джош Річардсон і Ромео Ленгфорд.

Баззером проти "Маямі" Вайт повторив The Shot Майкла Джордана. Вони вдвох ділять унікальне досягнення – реалізували вирішальний кидок під супровід сирени, коли команда ризикувала вилетіти з плей-офф. "Його Повітряність" оформив такий баззер у 1989 році.

До слова, раніше "Сан-Антоніо" виграв драфт-лотерею НБА в Іллінойсі.

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