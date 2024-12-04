Переможець першого туру виборів президента Румунії хоче припинити допомогу Україні

Ультраправий політик запевнив, що якщо він переможе на виборах, то військова допомога Україні та допомога в експорті українського зерна припиниться.

"Як я можу погодитися на це? Це неможливо. Румунія та румунський народ понад усе", - заявив він.

За його словами, "неможливо уявити", щоб у сусідній країні в центрі Європи тривала війна.

"Тому пріоритетом, безумовно, буде те, що ця війна в Україні має бути негайно зупинена", - додав Джорджеску.

Також, відповідаючи на запитання щодо обов'язкових щорічних витрат на оборону у розмірі 2% від ВВП для країн НАТО, він заявив, що Румунія “не має ні перед ким зобов'язань”.

"Це (витрати на оборону у розмірі 2% від ВВП - ред.) наддругорядне, мене це навіть не цікавить", - додав політик.