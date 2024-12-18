Переможець чемпіонів та рятівник аутсайдерів отримали призи останнього туру року в УПЛ

За підсумками 17-го туру вітчизняна Прем'єр-ліга віддала нагороди найкращим гравцеві та тренеру – представникам столичної "Оболоні" та житомирського "Полісся" відповідно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УПЛ .

Тріумфатором серед наставників став тренер "Полісся" Імад Ашур, підопічні якого перемогли чемпіона країни – донецький "Шахтар" (1:0). Цим успіхом житомирці змогли перервати серію з 8-ми матчів без перемог поспіль.

У поєдинку з "гірниками" Ашур грамотно організував підопічних і зумів зберегти їхній бойовий дух до останніх хвилин, на яких і був забитий вирішальний гол. "Полісся" перемогло "Шахтар" вдруге в сезоні.

Звання найкращого Ашур здобув у запеклій боротьбі з Сергієм Шищенком з "Оболоні". Тренера столичного колективу експерти називали частіше (23:21), але Ашур зібрав більше перших місць (18:6), тому й став тренером туру. Третім за результатами опитування став Юрій Вернидуб ("Кривбас").

Найкращим гравцем 17-го туру визнали форварда "Оболоні" Ростислава Тарануху. У гостьовому матчі з львівським "Рухом" 27-річний гравець записав на свій рахунок гол та асист. "Пивовари" здобули підсумкову перемогу з рахунком 3:1 та залишили зону прямого вильоту з УПЛ, перемістившись з 15-ті сходинки в таблиці на 14-ту. У голосуванні Тарануха випередив Богдана Михайліченка ("Полісся"), Петара Мічіна ("Зоря"), Хрвоє Іліча ("Кривбас") та Мухаррема Яшарі (ЛНЗ).

Крім того, визначено символічну збірну туру за системою 4-5-1. До неї увійшли: Маханьков ("Кривбас") – Михайліченко ("Полісся"), Бондаренко ("Колос"), Попов ("Динамо"), Понєдєльнік ("Кривбас") – Іліч, Твердохліб (обидва – "Кривбас"), Сідней ("Лівий Берег"), Яшарі (ЛНЗ), Мічін ("Зоря") – Тарануха ("Оболонь").

Загалом експерти згадували 22-х футболістів та 8-х тренерів на звання героїв 17-го туру. А також 62 кандидати до символічної збірної.