Офіційно: УАФ назвала найкращого в збірній

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт Української асоціації футболу .

Підсумки опитування були оголошені у Львові під час зустрічі уболівальників та журналістів із гравцями збірної України та головним тренером Сергієм Ребровим. Було названо переможців у чотирьох номінаціях.

Гравцем року в національній команді став захисник англійського "Борнмута" Ілля Забарний. За результатами голосування він випередив ще двох легіонерів команди – воротаря Антатолія Трубіна з португальської "Бенфіки" та вінгера Михайла Мудрика з лондонського "Челсі". У 2024 році 22-річний Забарний провів за "синьо-жовтих" 13 матчів.

Фото: Іван Калюжний (УАФ)

Найкращим дебютантом національної команди став півзахисник "Олександрії" Іван Калюжний. Іншими номінантами були столичний динамівець Володимир Бражко та Олександр Назаранко з житомирського "Полісся".

Фото: Володимир Бражко (УАФ)

Бражко у свою чергу переміг у номінації "Прогрес року". Претендентами тут були також Георгій Судаков з донецького "Шахтаря" та представник "Полісся" Олексій Гуцуляк.

Фото: Матч Албанія - Україна (УАФ)

Найкращим матчем збірної у 2024-му назвали заключний поєдинок Ліги націй проти Албанії (2:1). Його цінність визнали вищою, ніж двох інших перемог з таким же рахунком: над Ісландією, що відкрила Україні шлях на Євро-2024 та Словаччиною – у фіналі турніру.

Фото: Ілля Забарний у "Борнмуті"

Хто такий Ілля Забарний

Уродженець Києва, вихованець столичного "Динамо". На професіональному рівні дебютував у сезоні-2020/21.

Провів два з половиною сезони в першій команді українського гранда. Загалом зіграв 84 матчі (1 гол) за "Динамо" та здобув титул УПЛ-2020/21, Кубок і Суперкубок України.

Зимою 2023 року перебрався в "Борнмут" за 22,7 млн євро. З того часу провів за англійський клуб 62 матчі у всіх турнірах, у яких відзначився одним голом. У сезоні-2023/24 був визнаний найкращим футболістом "Борнмута" та номінований у команду року в АПЛ.

У жовтні 2020-го зіграв перший матч у складі збірної України. З тих пір провів 45 поєдинків у лавах "синьо-жовтих", у яких забив 1 м'яч.