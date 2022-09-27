Переможений Усиком боксер несподівано оголосив про завершення кар'єри

38-річний британець на прізвисько "Війна" закінчив боксерську кар'єру. Останній бій він провів у липні, коли роздільним рішенням суддів переміг болгарина Кубрата Пулєва.

"Я завершив кар'єру. Чи це офіційно? Так, кар'єру я завершив", – лаконічно відповів Чісора на запитання про своє майбутнє після бою Джойс – Паркер.

Професіональна кар'єра британця розпочалася в 2007 році. На пік він вийшов на 2011-й, але впродовж двох років зазнав невдач у титульних боях. Зокрема, програв за очками Тайсону Ф'юрі, Віталію Кличку та Роберту Хеленіусу, а Девід Хей відправив Чісору в нокаут.

Перед перемогою над Пулєвим минулого літа британський боксер програв тричі поспіль. У жовтні 2020-го українець Олександр Усик побив "Війну" за одноголосним суддівським рішенням. Загалом Дерек Чісора провів 45 боїв у профі-рингу, в яких здобув 32 перемоги (23 – нокаутом) та зазнав 12-ти поразок.