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Переможений Усиком боксер несподівано оголосив про завершення кар'єри

Фото: Дерек Чісора (праворуч) у компанії Ентоні Джошуа та Евандера Холіфілда (facebook.com/derekwarchisora)
Автор: Антон Федорців

Досвідчений британський боксер Дерек Чісора вирішив завершити виступи в ринзі після 15 років на професіональному рівні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Boxing on BT Sport.

38-річний британець на прізвисько "Війна" закінчив боксерську кар'єру. Останній бій він провів у липні, коли роздільним рішенням суддів переміг болгарина Кубрата Пулєва.

"Я завершив кар'єру. Чи це офіційно? Так, кар'єру я завершив", – лаконічно відповів Чісора на запитання про своє майбутнє після бою Джойс – Паркер.

Професіональна кар'єра британця розпочалася в 2007 році. На пік він вийшов на 2011-й, але впродовж двох років зазнав невдач у титульних боях. Зокрема, програв за очками Тайсону Ф'юрі, Віталію Кличку та Роберту Хеленіусу, а Девід Хей відправив Чісору в нокаут.

Перед перемогою над Пулєвим минулого літа британський боксер програв тричі поспіль. У жовтні 2020-го українець Олександр Усик побив "Війну" за одноголосним суддівським рішенням. Загалом Дерек Чісора провів 45 боїв у профі-рингу, в яких здобув 32 перемоги (23 – нокаутом) та зазнав 12-ти поразок.

До слова, раніше зібрали головні події навколо потенційного бою Усик – Ф'юрі за звання абсолютного чемпіона світу.

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Бокс