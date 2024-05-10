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Перемога України у війні є спільною метою всіх країн Балтії, - глава МЗС Латвії

Вільнюс, П'ятниця 10 травня 2024 20:25
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Перемога України у війні є спільною метою всіх країн Балтії, - глава МЗС Латвії Фото: Байба Браже, голова МЗС Латвії (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Країни Балтії вважають своєю спільною метою перемогу України у війні з російськими окупантами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ Латвії Байби Браже під час візиту до Литви.

Вона наголосила, що українські захисники мають право завдавати ударів по об'єктах на території Росії, за допомогою яких окупанти б'ють по українській території. Це дозволяється у межах міжнародного права.

"Україна є пріоритетом усіх країн Балтії, перемога України є спільною метою всіх нас", - додала міністр.

За її словами, Латвія, а також інші країни Балтії та Північної Європи "мають бути далекоглядними та скоординованими", щоб зміцнити свою безпеку в умовах проявів гібридної війни з боку Росії.

Допомога від країн Балтії

Нагадаємо, Естонія, Латвія та Литва є одними з основних союзників України з початку повномасштабного вторгнення. Ці країни, незважаючи на свій невеликий розмір, передають Україні озброєння та надають фінансову допомогу.

Зокрема, нещодавно прем'єр Латвії Евіка Сіліня анонсувала новий пакет військової допомоги Україні. До нього увійшли зенітні гармати, безпілотники і не лише.

Щороку Латвія передбачає для допомоги Україні 0,25% ВВП.

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