Перемога України у війні є спільною метою всіх країн Балтії, - глава МЗС Латвії

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ Латвії Байби Браже під час візиту до Литви.

Вона наголосила, що українські захисники мають право завдавати ударів по об'єктах на території Росії, за допомогою яких окупанти б'ють по українській території. Це дозволяється у межах міжнародного права.

"Україна є пріоритетом усіх країн Балтії, перемога України є спільною метою всіх нас", - додала міністр.

За її словами, Латвія, а також інші країни Балтії та Північної Європи "мають бути далекоглядними та скоординованими", щоб зміцнити свою безпеку в умовах проявів гібридної війни з боку Росії.