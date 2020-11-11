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Перемирие в Карабахе: центр по контролю разместят в Азербайджане

Москва, Среда 11 ноября 2020 22:49
Перемирие в Карабахе: центр по контролю разместят в Азербайджане
Фото: российские миротворцы (structure.mil.ru)
Автор: Дмитрий Левицкий

Россия и Турция сегодня согласовали создание совместного центра по контролю за соблюдением перемирия в Нагорном Карабахе. Совместный центр по контролю разместят на территории Азербайджана.

Об этом сообщает российское агентство ТАСС.

В российском Минобороны считают, что создание совместного мониторингового центра поможет сформировать "твердую основу для урегулирования застарелого" конфликта между Арменией и Азербайджаном.

Он будет осуществлять сбор, обобщение и проверку информации о соблюдении сторонами конфликта перемирия и действиях, которые нарушают договоренности.

Совместный центр также станет органом для рассмотрения любых жалоб, вопросов и проблем, связанных с нарушением режима прекращения огня и договоренностей, которые были подписаны 9 ноября.

Напомним, Армения должна вывести свои войска из Нагорного Карабаха, а безопасность в регионе будут обеспечивать российские миротворцы.

Как писало РБК-Украина, вчера на территорию Армении прибыло командование российской миротворческой миссии.

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Новости Украины В мире Российская ФедерацияТурцияАрменияАзербайджанНагорный Карабах

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