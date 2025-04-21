"Перемир'я" Путіна закінчилося: у Києві вперше оголосили повітряну тривогу

У Києві зранку, 21 квітня, оголосили повітряну тривогу через дрони. Це перший сигнал у столиці, який пролунав після закінчення "пасхального перемир'я".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Київської міської військової адміністрації (КМВА)

"У Києві оголошено повітряну тривогу через загрозу ворожих ударних БпЛА. Закликаємо мешканців міста негайно пройти до найближчих укриттів і залишатися там до завершення тривоги", - йдеться у повідомленні.

Сигнал тривоги у столиці пролунав о 04:40. Через декілька хвилин у Повітряних силах ЗСУ попереджали, що БпЛА летять на Києві ж північного сходу.