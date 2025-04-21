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"Перемир'я" Путіна закінчилося: у Києві вперше оголосили повітряну тривогу

Понеділок 21 квітня 2025 04:49
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"Перемир'я" Путіна закінчилося: у Києві вперше оголосили повітряну тривогу Фото: українців закликали перейти в укриття (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

У Києві зранку, 21 квітня, оголосили повітряну тривогу через дрони. Це перший сигнал у столиці, який пролунав після закінчення "пасхального перемир'я".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Київської міської військової адміністрації (КМВА)

"У Києві оголошено повітряну тривогу через загрозу ворожих ударних БпЛА. Закликаємо мешканців міста негайно пройти до найближчих укриттів і залишатися там до завершення тривоги", - йдеться у повідомленні.

Сигнал тривоги у столиці пролунав о 04:40. Через декілька хвилин у Повітряних силах ЗСУ попереджали, що БпЛА летять на Києві ж північного сходу.

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