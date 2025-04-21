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"Перемирие" Путина закончилось: в Киеве впервые объявили воздушную тревогу

Понедельник 21 апреля 2025 04:49
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"Перемирие" Путина закончилось: в Киеве впервые объявили воздушную тревогу Фото: украинцев призвали перейти в укрытие (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В Киеве утром, 21 апреля, объявили воздушную тревогу из-за дронов. Это первый сигнал в столице, который прозвучал после окончания "пасхального перемирия".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Киевской городской военной администрации (КГВА)

"В Киеве объявлена воздушная тревога из-за угрозы вражеских ударных БпЛА. Призываем жителей города немедленно пройти в ближайшие укрытия и оставаться там до завершения тревоги", - говорится в сообщении.

Сигнал тревоги в столице прозвучал в 04:40. Через несколько минут в Воздушных силах ВСУ предупреждали, что БпЛА летят на Киеве же северо-востока.

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