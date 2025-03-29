Перемир'я без гарантій безпеки: МВФ дав важливу пораду Україні
Експерти Міжнародного валютного фонду вважають, що припинення вогню без гарантій безпеки може призвести до негативних наслідків для України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Меморандум з МВФ.
Як наголошується в документі, короткострокові ризики для України залишаються винятково високими. Основні ризики, як і раніше, пов'язані з тривалістю та інтенсивністю війни, а також зі стійкістю міжнародної фінансової та військової підтримки та їхніми наслідками.
Тривалі атаки на цивільну та енергетичну інфраструктуру і втома від реформ є додатковими ризиками.
"Більш раннє закінчення війни з адекватними гарантіями безпеки може спричинити потенційний позитивний сценарій, який стимулює інвестиції та зворотну міграцію. І навпаки, мирне врегулювання без надійних гарантій безпеки та/або фінансових ресурсів для відновлення може призвести до несприятливих економічних і соціальних результатів", - ідеться в Меморандумі.
Нагадаємо, базовий сценарій МВФ передбачає, що війна Росії проти України закінчиться наприкінці 2025 року. При цьому експерти МВФ зазначають, що переговори поки що перебувають на ранніх стадіях.
Зазначимо, українці приблизно однаковою мірою вважають найкращими гарантіями безпеки України розробку державою ядерної зброї (31,3%) і поступовий вступ до НАТО (29,3%).