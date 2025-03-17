Перемир'я на 30 днів. Що говорять в Україні та США і як реагує Кремль

Україна

Після восьмигодинних переговорів української та американської делегацій в Джидді (Саудівська Аравія), Україна, яка пропонувала перемир'я в небі та на морі, погодилася на повне тимчасове перемир'я (на 30 днів), яке запропонували США. Однак Київ піде на такий крок лише за згоди Москви.

У підсумковій заяві щодо зустрічі в Джидді йдеться, що Україна погоджується на 30-денний режим припинення вогню, який може бути продовжений "за умови прийняття та одночасного виконання РФ".

У відповідь на це, Вашингтон поновив безпекову допомогу Україні та повний обмін розвідувальною інформацією, які були призупинені раніше після суперечки в Білому домі за участі президентів Володимира Зеленського та Дональда Трампа в останній день лютого, коли українського главу держави звинуватили в "небажанні миру".

Зеленський своєю чергою заявив, Київ готовий на припинення вогню, але наголосив, що воно запрацює лише тоді, коли на нього погодиться Росія. За його словами, якщо росіяни не погодяться, то це означатиме, що вони не погоджуються не з Україною, а з позицією президента Трампа.

Як наголосив в інтерв'ю РБК-Україна міністр закордонних справ Андрій Сибіга, йдеться виключно про тимчасове перемир'я і це в жодному випадку не про заморожений конфлікт. Він пояснив, що потрібна офіційна форма підтвердження позиції РФ, яка має надатися напряму американській стороні. Цього, як каже глава МЗС, станом на сьогодні немає.

Раніше Сибіга розповідав, що в Україні вже формують національну команду, яка розроблятиме алгоритм дій для контролю режиму припинення вогню, якщо Москва погодиться на 30-денне перемир’я.

Адже одне з найскладніших питань, яке виникає - питання контролю над дотриманням перемир'я, оскільки лінія фронту в Україні становить понад 1300 кілометрів.

Президент України вважає, що супутники та спільна розвідка зі США можуть стати засобами контролю за дотриманням припинення вогню. Крім того, він пропонує використовувати для моніторингу дрони-розвідники.

Своєю чергою міністр закордонних справ в інтерв'ю РБК-Україна зазначив, що Україна буде визначальною стороною моніторингу за дотримуванням режиму припинення вогню, оскільки все відбувається на українській території. Але, за його словами, безумовно міжнародна складова має бути, для об'єктивності фіксації можливих порушень, провокацій з російської сторони

США

Держсекретар США Марко Рубіо одразу після завершення американо-українських переговорів у Джидді сказав: "М'яч тепер на полі Росії". Після зустрічі України та США в Саудівській Аравії спецпосланець Трампа Стів Віткофф відвідав Москву й провів розмову з російським диктатором Володимиром Путіним. Потім Віткофф повернувся назад для обговорення наступних кроків з Трампом. У Білому домі заявили про "обережний оптимізм".

Невдовзі після цього президент США заявив, що американська сторона мала "дуже хорошу та продуктивну дискусію" з очільником Кремля. За його словами, зараз є "дуже хороший шанс, жахлива, кривава війна може нарешті закінчитися".

Віткофф, який не поділяє думку західних партнерів про небажання РФ припинити війну в Україні, каже, що навпаки є "хороші тенденції" для досягнення мирної угоди найближчим часом.

На його думку, перебіг мирного процесу ускладнює "технічне питання", як припинити вогонь по всій лінії зіткнення між Росією та Україною.

"Припинення вогню передбачає те, як змусити людей не воювати один з одним за 2000-кілометровий кордон", - сказав Віткофф.

Окрім того, як заявив спецпосланець, існує велика кількість "елементів", які треба обговорювати з обома сторонами. Зокрема, бої в Курської області, статус Запорозької АЕС, окуповані території тощо.

За його словами, Путін "приймає філософію" Трампа щодо умов припинення вогню та миру. Віткофф сказав, що його обговорення з главою Кремля минулого тижня тривали протягом кількох годин, були "позитивними" і "базувалися на вирішенні" питання.

Своєю чергою президент США анонсував, що планує телефонну розмову з Путіним 18 березня, аби обговорити питання територій і "поділ певних активів" між РФ і Україною.

"Ми будемо говорити про землю. Ми будемо говорити про електростанції", - сказав Трамп на борту Air Force One під час розмови з журналістами.

Росія

Понад добу російський диктатор публічно не реагував на ініціативу США щодо 30-денного припинення вогню. Втім, згодом, 13 березня перед зустріччю з Віткоффом він заявив, що Росія згодна з висунутою США пропозицією, але "є нюанси", і поставив кілька запитань, наприклад, щодо присутності ЗСУ в Курській області РФ, чи буде Україна проводити в цей час мобілізацію та хто контролюватиме дотримання перемир'я по всій лінії фронту.

Крім того, Путін не виключив, що проведе телефонну розмову з главою Білого дому з приводу припинення вогню.

"Думаю, що нам потрібно і з американськими нашими колегами, партнерами з цього приводу переговорити. Можливо, з президентом Трампом зателефонувати і разом із ним поговорити. Але сама собою ідея закінчити цей конфлікт мирними засобами нами підтримується", - сказав диктатор.

Трамп назвав цю заяву Путіна "обнадійливою, але неповною", а Зеленський натомість "черговими російськими маніпуляціями".

Із заяв Кремля також відомо, що Путіним через Віткоффа були передані "додаткові сигнали" Трампу. Однак які саме ні російська, ні американська сторони не розкривають.

У США тим часом натякають, що вдарять по РФ потужними санкціями в разі відмови від припинення вогню в Україні. Американський сенатор-республіканець Ліндсі Грем попередив, що російський диктатор пошкодує, якщо намагатиметься "грати" з президентом США. В інтерв'ю CBS News він сказав, що Трамп "вчинив жорсткі дії", аби посадити Україну "за стіл" і Росія має погодитися на припинення вогню на тих самих умовах, якщо Путін "щиро прагне миру".

Аналітики ISW натомість вважають, що насправді Путін не розглядає можливість припинення вогню в Україні та намагається затягнути процес будь-яких мирних домовленостей. Але в разі погодження на тимчасове перемир’я, намагатиметься використати його для переозброєння своїх військ. Згідно з оцінкою ISW, Путін, найімовірніше, порушить будь-яку мирну угоду та звинуватить Україну у її недотриманні.

Крім того, видання The Washington Post із посиланням на засекречені документи розвідки США повідомило, що Путін і надалі прагне встановити контроль над Україною. Кремль дотримується своїх давніх експансіоністських планів щодо повної капітуляції України, попри переговори з адміністрацією Дональда Трампа.