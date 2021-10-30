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Мінлива хмарність та без опадів: якою буде погода в Україні сьогодні

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Україна, Субота 30 жовтня 2021 10:00
Мінлива хмарність та без опадів: якою буде погода в Україні сьогодні Фото: 30 жовтня буде хмарно, але без опадів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні, 30 жовтня на всій території України буде суха та тепла погода з мінливою хмарністю. Температура повітря вдень місцями сягне до +18 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

На заході стовпчики термометра покажуть вдень +15 +18, а вночі опустяться до +2 +5.

У північних областях вдень очікується до +11 +13 градусів, а вночі +4 +7.

На сході країни синоптики вдень прогнозують до +11 +14, вночі +4 +7 градусів.

На півдні стовпчики термометра вдень покажуть +12 +14, а вночі упадуть до +5 +7.

У центральних областях прогнозується вдень до +11 +14, вночі +4 +7 градусів.

Мінлива хмарність та без опадів: якою буде погода в Україні сьогодні

Погода в Києві

Сьогодні в столиці утримається суха погода. Температура повітря вдень становитиме +12 +14, а вночі +6 +8 градусів.

Мінлива хмарність та без опадів: якою буде погода в Україні сьогодні

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Гідрометцентр Погода в Україні
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