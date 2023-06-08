Перекрито "ворота" для експорту. Підрив ГЕС створив проблеми для руху суден

Підрив Каховської ГЕС створив проблеми для українського експорту та руху суден по річці Дніпро. Вона стала лише частково судноплавною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook голови Адміністрації судноплавства Євгена Ігнатенка.

За його словами, за Дніпровською ГЕС річка Дніпро залишиться судноплавною. Нижче - ще тривалий час ні.

"Річка Дніпро - основна артерія річкового судноплавства України. А Каховський шлюз був крайнім дніпровським шлюзом, що випускав усі кораблі в бік відкритого моря. Фактично нам перекрили ворота для українського експорту", - розповів він.

Але, між іншим, наразі, за словами Ігнатенка, виникли проблеми й вище за течією. Так, як пояснив він, рівень води у Каховському водосховищі падає на 10 см щогодини. Допустимий рівень на нижньому б'єфі Запорізького шлюзу - 14 м, сьогодні на ранок фіксували 16 м.

"Тому, за умови падіння рівня нижче цієї позначки ми не зможемо проводити шлюзування в Запоріжжі", - констатував він.

Як розв'язують проблему з кораблями?

В акваторії Каховського водосховища знаходяться на даний час близько 50 суден. Після падіння рівня води судна там опиняться на мілині, а це може загрожувати, як пояснив Ігнатенко, розливом пально-мастильних матеріалів. Адміністрація судноплавства наразі забезпечує безперешкодний рух кораблів з місць базування вище по Дніпру через Запорізький шлюз.

Проблеми для українського експорту через РФ

Через вторгнення Росії в Україну російські окупанти заблокували кілька українських портів, у зв'язку з чим експорт, зокрема зернової продукції з України, був заблокований.

У липні минулого року у Стамбулі було підписано угоду за участю ООН та Туреччини, яка дозволила організувати вивезення української продукції. У її рамках у турецькій столиці під егідою ООН було створено Спільний координаційний центр (СКЦ). Він стежить за дотриманням "зернової ініціативи" та проводить інспекцію суден, залучених у експорті.

При цьому Росія постійно спекулює на цій темі, погрожуючи не продовжити угоду. Так, буквально нещодавно, попри шантаж, дія "зернової угоди" все ж таки була продовжена 17 травня ще на два місяці. Також РФ постійно блокує роботу коридору. Так, 1 червня, зернову ініціативу повністю було зупинено через неможливість проводити реєстрацію кораблів.