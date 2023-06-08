Перекрыты "ворота" для экспорта. Подрыв ГЭС создал проблемы для движения судов

Подрыв Каховской ГЭС создал проблемы для украинского экспорта и движения судов по реке Днепр. Она стала только частично судоходной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook главы Администрации судоходства Евгения Игнатенко.

По его словам, за Днепровской ГЭС река Днепр останется судоходной. Ниже - еще длительное время нет.

"Река Днепр - основная артерия речного судоходства Украины. А Каховский шлюз был крайним днепровским шлюзом, который выпускал все корабли в сторону открытого моря. Фактически нам перекрыли ворота для украинского экспорта", - рассказал он.

Но, между прочим, сейчас, по словам Игнатенко, возникли проблемы и выше по течению. Так, как пояснил он, уровень воды в Каховском водохранилище падает на 10 см в час. Допустимый уровень на нижнем бьефе Запорожского шлюза – 14 м, сегодня на утро фиксировали 16 м.

"Поэтому при условии падения уровня ниже этой отметки мы не сможем проводить шлюзование в Запорожье", - констатировал он.

Как решают проблему с кораблями?

В акватории Каховского водохранилища находятся в настоящее время около 50 судов. После падения уровня воды суда там окажутся на мели, а это может грозить, как объяснил Игнатенко, разливом горюче-смазочных материалов. Администрация судоходства в настоящее время обеспечивает беспрепятственное движение кораблей с мест базирования выше по Днепру через Запорожский шлюз.

Проблемы для украинского экспорта из-за РФ

Из-за вторжения России в Украину, российские оккупанты заблокировали несколько украинских портов, в связи с чем экспорт, в частности, зерновой продукции из Украины был заблокирован.

В июле прошлого года в Стамбуле было подписано соглашение с участием ООН и Турции, которое позволило организовать вывоз украинской продукции. В его рамках в турецкой столице под эгидой ООН был создан Совместный координационный центр (СКЦ). Он следит за соблюдением "зерновой инициативы" и проводит инспекцию судов, задействованных в экспорте.

При этом Россия постоянно спекулирует на этой теме, угрожая не продлить соглашение. Так, буквально недавно, несмотря на шантаж действие "зернового соглашения" все же было продлено 17 мая еще на два месяца. Также РФ постоянно блокирует работу коридора. Так, 1 июня, зерновая инициатива была полностью остановлена из-за невозможности проводить регистрацию кораблей.