Переховувався 30 років. В Італії затримали ватажка мафії "Коза ностра"

"Маттео Мессіна Денаро заарештовано! Вітаємо поліцію, судову систему, тисячі людей, які щодня працюють у тиші, щоб захистити справедливість", - зазначив він.

Італійські ЗМІ заявляють, що карабінери заарештували мафіозі на Сицилії у провінції Трапані. Це сталося у приватній клініці, де Денаро мав проходити лікування.

Маттео Мессіна Денаро вважається одним з ватажків мафіозної організації "Коза ностра". Його заарештували через 30 років після того, як він утік від правосуддя. Це сталося у 1993 році в сицилійському Палермо. Коли Денаро втік, суддя якраз зустрічався із журналістами для привітання перед початком засідання.

Фото: в Італії затримали найбільш розшукуваного мафіозі Маттео Мессіна Денаро (rainews.it)