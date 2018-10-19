Переход на зимнее время: как это отразится на организме и как уберечься от негативного влияния

Фото: Зимнее время (pixabay.com/pasja1000)

Переход на зимнее время в Украине произойдет в последние выходные октября

Переход на зимнее время для многих становится настоящим испытанием с ухудшением самочувствия, перепадами настроения и снижением работоспособности. Но всех этих неприятных последствий можно избежать - достаточно следовать нескольким простым правилам.

О том, когда состоится переход на зимнее время 2018, и как подготовиться к переводу стрелок часов - в материале Styler.

Когда переводят часы на зимнее время в Украине

Ежегодно в конце октября в Украине происходит смена сезонного времени. В соответствии с постановлением Кабмина от 1996 года, в последнее воскресенье октября в 04:00 стрелки часов переводятся на 1 час назад.

Таким образом, переход на зимнее время 2018 произойдет 28 октября в 4 утра.

Иллюстративное фото (pixabay.com/pixel2013)

Помимо Украины, в конце октября начнется зимнее время во многих странах Европы, США, Мексике, южной Австралии, Новой Зеландии, Иране, Израиле и др. (всего почти 100 стран).

Влияние перевода стрелок часов на организм

В ночь на воскресенье, с 27-го на 28 октября, у украинцев появится приятная возможность поспать на один час дольше. Однако темнеть на улице станет раньше, поэтому период смены времени медики считают негативным для здоровья. Особое влияние перехода на зимнее время обычно чувствуют люди преклонного возраста и страдающие хроническими заболеваниями.

Минимальный дискомфорт ощутят "жаворонки", которые любят просыпаться с первыми лучами солнца, ведь рассвет с переходом на зимнее время будет начинаться раньше.

Психологи считают смену сезонного времени осенью негативной для психо-эмоционального состояния человека. Большая продолжительность темного времени суток может привести к хандре, обострить стрессы, особенно, у одиноких людей.

Для ослабленного иммунитета переход на зимнее время также имеет неблагоприятные последствия. Из-за короткого светового дня уменьшается выработка серотонина, что может привести к депрессии.

Иллюстративное фото (pixabay.com/Wokandapix)

Как адаптироваться к зимнему времени

У здорового человека период адаптации после перевода стрелок часов длится на протяжении нескольких дней. Людям, страдающим болезнями сердечно-сосудистой, нервной системы нужно внимательно отнестись к своему здоровью и заранее провести профилактику.

Существует несколько простых правил, благодаря которым переход на зимнее время пройдет легко и не ухудшит самочувствие:

Соблюдение режима дня. За неделю до перевода часов нужно начать ложиться спать на 15 минут позже обычного времени, постепенно сдвигая физиологический ритм сна. Но не позднее 23:00. Общая продолжительность ночного отдыха должна составлять 7-9 часов.

Контроль освещения в комнате. Засыпать нужно в полной темноте или пользоваться маской на глаза. За час перед отходом ко сну необходимо сделать приглушенный свет в комнате, а сразу после пробуждения утром - открыть шторы.

Соблюдение режима питания. Не стоит употреблять вечером тяжелую и жирную пищу, алкоголь, кофе и другие тонизирующие напитки.

Употребление витаминов. Осенью иммунитет ослаблен, поэтому стоит включить в свой рацион побольше овощей и фруктов, витаминные комплексы (по рекомендации врача).

Прогулки на свежем воздухе. В солнечный день рекомендовано гулять на улице хотя бы 15 минут в день для пополнения запасов витамина D. Также полезными будут прогулки перед сном.

Фото: Прогулки помогут быстрее адаптироваться к зимнему времени (pixabay.com/StockSnap)

Физическая активность. Тяжелые нагрузки лучше исключить за две недели до и после перехода на зимнее время, а вот легкая пробежка, быстрая ходьба, плавание, утренняя зарядка, йога окажут только благоприятное влияние на здоровье.

Расслабляющие процедуры. Теплая ванна, массаж или медитация вечером снимают напряжение, усталость, помогают быстро заснуть и проснуться на следующий день полностью отдохнувшим с зарядом бодрости.

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