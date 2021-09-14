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Переход Украины в "желтую" зону: когда комиссия ТЭБ и ЧС примет решение

Автор: Ульяна Безпалько, Анастасия Рокитна

В Украине решение об усилении карантина примет Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Всю страну, ожидается, переведут в "желтую" зону.

Об этом сообщил источник РБК-Украина в правительстве.

Собеседник издания сообщил, что комиссия должна собраться до конца недели.

"Пока (будет рассматриваться, - ред.) только вопрос перехода в "желтую" зону. Нет оснований пока для "оранжевых" или тем более "красных" зон на уровне регионов", - сообщил собеседник.

Напомним, Минздрав обеспокоен коэффициентом выявления COVID-случаев в Украине.

Отметим, Кабинет министров обновил правила карантина в Украине. РБК-Украина расписало, о каких ограничениях идет речь.

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