Переход к росту: что происходит с курсом доллара 19 августа

Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар подорожал на 7 копеек после длительного снижения

В обменных пунктах Украины сегодня, 19 августа 2020 года, в 12:00 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 7 копеек до 27,45 гривен за доллар. Курс евро вырос на 24 копейки до 32,69 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные мониторинга РБК-Украина.

Наличный рынок

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 27,22 (27,13 - 18 августа), продажи - 27,45 (27,38 - 18 августа) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 32,17 (31,98 - 18 августа), продажи - 32,69 (32,45 - 18 августа) грн за евро. Средний курс покупки российского рубля составляет 3,45 (3,42 - 18 августа), продажи 3,82 (3,81 - 18 августа) грн за 10 рублей.

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 19 августа 2020 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 2 копейки до 27,31 гривен за доллар, курс в покупке до 27,29 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 5 копеек до 32,58 гривен за евро.

Курс НБУ

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 19 августа справочный курс на уровне 27,30 грн/доллар, повысив его по сравнению с 18 августа (27,22 грн). Таким образом, официальный курс НБУ на следующий день будет установлен примерно на этом уровне.

Курсы в банках

Крупнейшие банки установили курс доллара в пределах 27,25 - 27,45 грн/доллар, повысив его по сравнению с предыдущим днем.

Согласно прогнозу группы ICU, на этой неделе движение курса доллара к гривне в сторону снижения сохранится в связи с налоговыми платежами и продажей выручки аграриями.

Напомним, ожидания украинцев относительно курса гривны к доллару в течение ближайших трех месяцев существенно ухудшились. Индекс девальвационных ожиданий, который рассчитывает компания Info Sapiens, в июле вырос на 19,1 п. - до значения 161,8.