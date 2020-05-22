ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Трансфер игрока "Шахтера" попал в список худших покупок Гвардиолы

Новости » Спорт     22.05.2020 - 12:31
Трансфер игрока "Шахтера" попал в список худших покупок Гвардиолы
Фото: Чигринский во время выступлений за "Шахтер" (shakhtar.com)

Худшими решениями были только переходы Златана Ибрагимовича и Александра Глеба

Переход украинского защитника Дмитрия Чигринского из донецкого "Шахтера" в "Барселону" в 2009 году вошел в тройку самых неудачных покупок в карьере тренера Хосепа Гвардиолы. Рейтинг самых провальных трансферов каталонского специалиста составил сайт GiveMeSport.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на британский спортивный портал.

Самым худшим трансфером признан переход в каталонскую команду шведского нападающего Златана Ибрагимовича из миланского "Интера" 2009 году. На втором месте - подписание белоруса Александра Глеба из лондонского "Арсенала" (2008).

Далее список выглядит следующим образом:

4. Клаудио Браво (из "Барселоны" в "Манчестер Сити" в 2016 году)
5. Нолито (из "Сельты" в "Манчестер Сити" в 2016 году)
6. Кейррисон (из "Палмейраса" в "Барселону" в 2009 году)
7. Мартин Касерес (из "Вильярреала" в "Барселону" в 2008 году)
8. Джон Стоунз (из "Эвертона" в "Манчестер Сити" в 2016 году)
9. Ян Кирхгофф (из "Майнца" в "Баварию" в 2013 году)
10. Данило (из "Реала" в "Манчестер Сити" в 2017 году)

С 2017 года каталонский специалист возглавляет английский "Манчестер Сити", а до этого работал в "Баварии" (2013-2016) и "Барселоне" (2008-2012).

Напомним, Гвардиола назвал самое тяжелое поражение в тренерской карьере.

Автор: Вера Олейник

Теги Новости Украины ШахтерБарселонатрансферыГвардиолатренер
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь