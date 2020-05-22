Трансфер игрока "Шахтера" попал в список худших покупок Гвардиолы

Фото: Чигринский во время выступлений за "Шахтер" (shakhtar.com)

Худшими решениями были только переходы Златана Ибрагимовича и Александра Глеба

Переход украинского защитника Дмитрия Чигринского из донецкого "Шахтера" в "Барселону" в 2009 году вошел в тройку самых неудачных покупок в карьере тренера Хосепа Гвардиолы. Рейтинг самых провальных трансферов каталонского специалиста составил сайт GiveMeSport.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на британский спортивный портал.

Самым худшим трансфером признан переход в каталонскую команду шведского нападающего Златана Ибрагимовича из миланского "Интера" 2009 году. На втором месте - подписание белоруса Александра Глеба из лондонского "Арсенала" (2008).

Далее список выглядит следующим образом:

4. Клаудио Браво (из "Барселоны" в "Манчестер Сити" в 2016 году)

5. Нолито (из "Сельты" в "Манчестер Сити" в 2016 году)

6. Кейррисон (из "Палмейраса" в "Барселону" в 2009 году)

7. Мартин Касерес (из "Вильярреала" в "Барселону" в 2008 году)

8. Джон Стоунз (из "Эвертона" в "Манчестер Сити" в 2016 году)

9. Ян Кирхгофф (из "Майнца" в "Баварию" в 2013 году)

10. Данило (из "Реала" в "Манчестер Сити" в 2017 году)

С 2017 года каталонский специалист возглавляет английский "Манчестер Сити", а до этого работал в "Баварии" (2013-2016) и "Барселоне" (2008-2012).

Напомним, Гвардиола назвал самое тяжелое поражение в тренерской карьере.

Автор: Вера Олейник