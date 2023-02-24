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Перехідна доба. Синоптик розповіла про погоду на сьогодні

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Україна, П'ятниця 24 лютого 2023 07:00
Перехідна доба. Синоптик розповіла про погоду на сьогодні Фото: синоптик розповіла про погоду на сьогодні (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

П'ятниця, 24 лютого - перехідна доба від морозів до потепління. Наступна ніч, суботи, 25 лютого, вже буде значно теплішою, температура повітря підвищиться на 4-8 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook.

"Вдень температура повітря становитиме +3...+6 градусів, на сході 0...+3 градуси. У південній частині та західних областях +4...+8, на Закарпатті, півдні Одеської області та в Чернівецькій області +6...+11 градусів", - розповіла вона.

За словами синоптика, синоптична особливість завтрашнього дня - сильний вітер.

"Південні пориви можуть досягати 15-20 метрів за секунду. Бадьорий вітер - ознака весняних процесів", - зазначила Діденко.

Вона додала, що дощ пройде в західних областях, в Карпатах з мокрим снігом, ввечері дощ дійде до північних областей України.

"На решті нашої території завтра - без опадів", - констатувала синоптик.

Погода в Києві

"У Києві очікується сильний південний вітер. Опади протягом дня малоймовірні, хіба що - хмарно. А ось ввечері може пройти дощ, можливо місцями з мокрим снігом", - спрогнозувала Діденко.

За її даними, температура повітря в столиці вдень сьогодні до +5 тепла.

Як повідомлялося, погода в Україні навесні 2023 року прогнозується теплою, сама весна - ранньою, але з можливими сюрпризами у вигляді заходів "арктичного" повітря, і відповідно - періодів похолодання.

Нагадаємо, відомий віщун погоди Тимко III передбачив, що весна 2023 року настане в середині березня. Саме тоді й очікується потепління.

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