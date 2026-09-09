Перехід на зимовий час-2026: коли переводити годинники

Коли переводити годинники

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів №509 від 13 травня 1996 року "Про порядок обчислення часу на території України", перехід на зимовий час відбувається в останню неділю жовтня.

У 2026 році це буде 25 жовтня. О 04:00 за київським часом стрілки годинника потрібно буде перевести на одну годину назад.

Таким чином, після переведення годинників Україна повернеться до київського часу другого часового поясу.

Чи скасували переведення годинників

У липні 2024 року Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроєкт №4201 "Про обчислення часу в Україні". Документ передбачає скасування сезонного переходу часу: після переходу на зимовий час Україна мала б більше не переводити годинники на літній.

Однак станом на вересень 2026 року цей закон не набув чинності. Тому порядок, визначений постановою Кабміну №509, продовжує діяти.

Зазначимо, відповідно до чинного порядку, перехід на літній час відбувається в останню неділю березня, а на зимовий - в останню неділю жовтня.