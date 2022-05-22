За перегруз придется платить. Водителей предупредили о новых штрафах: названы суммы
Сегодня завершается период тестового режима работы WIM-комплексов. С 23 мая на нарушителей габаритно-весовых норм будет налагаться штраф согласно действующему законодательству.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укртрансбезопасностьв.
В Украине действуют европейские стандарты относительно габаритно-весовых ограничений.
- от 5 % до 10 % - 8 500 грн;
- от 10% до 20 % - 17 000 грн;
- от 20% до 30 % - 34 000 грн;
- более 30% установленной нормы - 51 000 грн.
Документы для получения разрешения на участие в дорожном движении транспортных средств, весовые или габаритные параметры которых превышают нормативные, можно получить в Центрах предоставления административных услуг или Отделах безопасности дорожного движения управлений Патрульной полиции, представительствах Укравтодора.
Напомним, в Украине возобновлена работа системы автоматического взвешивания и штрафования грузовых автомобилей за нарушение габаритно-весовых норм. В тестовом режиме система заработала с 16 мая, штрафы будут начисляться с 23 мая.
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