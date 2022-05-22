За перевантаження доведеться платити. Водіїв попередили про нові штрафи: названі суми

Сьогодні завершується період тестового режиму роботи WIM-комплексів. З 23 травня на порушників габаритно-вагових норм буде накладатися штраф згідно чинного законодавства.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укртрансбезпек у .

Документи для отримання дозволу на участь у дорожньому русі транспортних засобів, вагові або габаритні параметри яких перевищують нормативні, можна отримати в Центрах надання адміністративних послуг, або Відділах безпеки дорожнього руху управлінь Патрульної поліції, представництвах Укравтодору.

Нагадаємо, в Україні відновлено роботу системи автоматичного зважування та штрафування вантажних автомобілів за порушення габаритно-вагових норм. У тестовому режимі система запрацювала з 16 травня, штрафи будуть нараховуватися з 23 травня.

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