Переговоры по вступлению Финляндии в НАТО завершились: названы первые итоги

Сегодня, 4 июля, в Брюсселе завершились переговоры, на которых обсуждалось вступление Финляндии в НАТО. Протокол про присоединение Финляндии к Альянсу планируют подписать 5 июля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на финское издание Yle .

Отмечается, что во время переговоров обсуждался вопрос обязательств Финляндии, необходимых для вступления в Североатлантический альянс. При этом ожидается, что подписание протокола, в результате которого Финляндия станет членом-наблюдателем в НАТО, состоится завтра, 5 июля.

Издание добавляет, что Финляндию на переговорах представила делегация во главе с министром иностранных дел Пекка Хаависто. Он будет присутствовать на завтрашнем подписании протокола в штаб-квартире НАТО.