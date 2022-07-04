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Переговоры по вступлению Финляндии в НАТО завершились: названы первые итоги

Фото: переговоры по вступлению Финляндии в НАТО завершились (pixabay.com)
Автор: Иван Носальский

Сегодня, 4 июля, в Брюсселе завершились переговоры, на которых обсуждалось вступление Финляндии в НАТО. Протокол про присоединение Финляндии к Альянсу планируют подписать 5 июля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на финское издание Yle.

Отмечается, что во время переговоров обсуждался вопрос обязательств Финляндии, необходимых для вступления в Североатлантический альянс. При этом ожидается, что подписание протокола, в результате которого Финляндия станет членом-наблюдателем в НАТО, состоится завтра, 5 июля.

Издание добавляет, что Финляндию на переговорах представила делегация во главе с министром иностранных дел Пекка Хаависто. Он будет присутствовать на завтрашнем подписании протокола в штаб-квартире НАТО.

Напомним, ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что Финляндия и Швеция подпишут протокол о присоединении к НАТО 5 июля.

Также мы писали, что президент США Джо Байден направил в Конгресс письма о приеме Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс.

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НАТОФинляндия