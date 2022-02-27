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Переговоры Украины и России могут начаться завтра утром

Автор: Сергей Щербина

Украина и Россия еще не провели переговоры, они могут начаться на украинско-белорусской границе завтра утром, 28 февраля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информированный источник.

По его словам, "сложно ожидать прорывных решений, но такая встреча может запустить хотя бы какой-то процесс обсуждений".

Собеседник отметил, что боевой дух армии Украины на высочайшем уровне и солдаты героически сражаются, но оккупанты будут делать максимум возможного для подрыва морального состояния мирных жителей, в том числе, создавая логистические проблемы.

Встреча на Припяти

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня провел телефонный разговор с Александром Лукашенко. Результатом переговоров стала договоренность о проведении переговоров с Россией на украинско-белорусской границе. Делегации Украины и России назначили встречу в районе реки Припять.

Отметим, ранее местом проведения переговоров Россия и Беларусь называли Минск. Украина была согласна на переговоры, но не в Минске. Как объяснял Зеленский, Украина не будет вести переговоры в стране, с территории которой на Украину летят ракеты.

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