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Переговоры Украины и России на белорусской границе начнутся через 1,5 часа

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Понедельник 28 февраля 2022 10:06
Переговоры Украины и России на белорусской границе начнутся через 1,5 часа Фото: замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук сообщила, что переговоры Украины и России на белорусской границе начнутся в течение 1,5 часов. Украинская делегация уже вылетела польским вертолетом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Украина 24".

"Переговоры еще не начались (по состоянию на 9:20, - ред.). Мы держим связь с Давидом Арахамией. Это правда, что он находится в переговорной группе. Они сейчас еще летят польским вертолетом", - заявила Кравчук.

Она добавила, что украинская делегация понимала, что белорусы и россияне могут в любой момент предаться и никто не собирался ехать напрямую через Полесье.

"Поэтому наша делегация уехала через Польшу. Но это, кстати, в том числе дало нам дополнительное время, чтобы взыскать в основные областные центры дополнительную помощь. Думаю, что в течение часа-полтора начнутся переговоры", - подчеркнула Кравчук.

Напомним, МИД Беларуси опубликовал место проведения переговоров Украины и РФ.

Все что известно на данный момент о переговорах читайте в материале РБК-Украина.

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