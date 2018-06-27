Переговори з Туреччиною про вступ до ЄС призупинені

Припиняється робота по зміцненню митного союзу Анкари та Брюсселю

У Раді ЄС заявили, що переговори про вступ Туреччини до складу Євросоюзу призупинені. Про це йдеться в підсумковій заяві Ради ЄС, опублікованій на сайті.

"Туреччина віддаляється все далі від Європейського союзу", "переговори про вступ Туреччини у союз фактично застопорилися, розглянути відкриття або закриття нових глав неможливо", - йдеться в повідомленні.

Також у документі йдеться про те, що переговори "фактично зайшли в глухий кут".

Повідомляється, що Рада ЄС засудила "спробу державного перевороту в Туреччині в 2016 році".

Разом з тим, вимоги Австрії про офіційне припинення переговорів про вступ Туреччини в Євросоюз не знайшли підтримки. У цьому зв'язку в підсумкову заяву увійшло лише формулювання про те, що прогрес може бути досягнутий лише після істотних змін у політиці турецького керівництва.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ступінь готовності Туреччини до вступу в Європейський Союз (ЄС) є незадовільною.