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Переговори з Туреччиною про вступ до ЄС призупинені

НовиниПолітика    27.06.2018 - 06:19
Фото: Туреччина (flickr.com/imf)
Фото: Туреччина (flickr.com/imf)

Припиняється робота по зміцненню митного союзу Анкари та Брюсселю

У Раді ЄС заявили, що переговори про вступ Туреччини до складу Євросоюзу призупинені. Про це йдеться в підсумковій заяві Ради ЄС, опублікованій на сайті.

"Туреччина віддаляється все далі від Європейського союзу", "переговори про вступ Туреччини у союз фактично застопорилися, розглянути відкриття або закриття нових глав неможливо", - йдеться в повідомленні.

Також у документі йдеться про те, що переговори "фактично зайшли в глухий кут".

Повідомляється, що Рада ЄС засудила "спробу державного перевороту в Туреччині в 2016 році".

Разом з тим, вимоги Австрії про офіційне припинення переговорів про вступ Туреччини в Євросоюз не знайшли підтримки. У цьому зв'язку в підсумкову заяву увійшло лише формулювання про те, що прогрес може бути досягнутий лише після істотних змін у політиці турецького керівництва.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ступінь готовності Туреччини до вступу в Європейський Союз (ЄС) є незадовільною.

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Теги публікації: Евросоюз, Турция, вступление в ЕС  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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