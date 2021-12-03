Переговоры Путина и Байдена: дату уже определили, но еще согласовывают с США

Дата и время предстоящих переговоры президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена уже определены. Но окончательные параметры еще согласовываются с американской стороной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Интерфакс" .

"Прорабатывается возможность проведения общения Путина с президентом США Байденом в формате, очевидно, видеоконференцсвязи. Причем этот контакт может состояться уже в самое ближайшее время, в ближайшие дни", - отметил помощник президента России Юрий Ушаков.

По его словам, уже определена дата.

"Собственно говоря, у нас есть и конкретная дата, и время проведения этой видеоконференции, но полагаю, что лучше дождаться окончательного согласования всех параметров с американской стороной. И тогда мы уже можем это официально объявить", - добавил он.