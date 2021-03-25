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"Переговоры начнутся в ближайшее время": Германия призвала закупить "Спутник V" для стран ЕС

Автор: Инна Собора

Германия призвала Еврокомиссию начать процедуру закупки российской вакцины "Спутник V". Ее вероятно будут использовать государства Европейского союза.

Об этом пишет DW.

Представитель правительства ФРГ заявил, что Еврокомиссия пока изучает, какие из стран ЕС заинтересованы в приобретении российского препарата, а также выясняет, сколько именно необходимо доз.

"Мы попросили ЕК запустить процедуру приобретения "Спутника V", - сказал он.

Немецкий чиновник также добавил, что "переговоры начнутся в ближайшее время".

Ранее сообщалось, что Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) направит в апреле в Россию группу экспертов. Они будут проверять клинические испытания и производство российской вакцины от коронавируса "Спутник V".

Напомним, европейский комиссар Тьерри Бретон уверен, что Евросоюзу не нужна российская вакцина от коронавируса "Спутник V".

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