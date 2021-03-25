"Переговоры начнутся в ближайшее время": Германия призвала закупить "Спутник V" для стран ЕС

Представитель правительства ФРГ заявил, что Еврокомиссия пока изучает, какие из стран ЕС заинтересованы в приобретении российского препарата, а также выясняет, сколько именно необходимо доз.

"Мы попросили ЕК запустить процедуру приобретения "Спутника V", - сказал он.

Немецкий чиновник также добавил, что "переговоры начнутся в ближайшее время".