Переговоры с МВФ и "красные линии": Саакашвили рассказал, чем будет заниматься в Кабмине

На посту вице-премьера по реформам Михаил Саакашвили будет заниматься переговорами с Международным валютным фондом (МВФ). Об этом он заявил перед встречей с фракцией "Слуга народа".

Саакашвили отметил, что для него важно усилить работу с парламентом и отодвинуть в сторону олигархические и частные интересы.

"Президент мне поручил заниматься переговорами с МВФ. Украине нужно гораздо больше помощи, чем она получает. В Украине должны быть те линии, которые позволят сохранить интересы Украины, а не частные интересы кого-то. В том числе в этих переговорах", - отметил он.

Он подчеркнул, что Украине нужны более четкие переговоры и более приемлемые условия.

"Я за интеграцию Украины в мировое сообщество, естественно, за ускоренную интеграцию в Европу, но на наших условиях, а не на условиях каких-то бюрократов. Я хочу своим опытом помочь, поэтому я принял предложение Зеленского. Если парламент это примет, то это хорошо. Если в парламенте будут сомнения, то все равно надо работать с парламентом. Поэтому сейчас буду разбираться с членами парламента", - отметил Саакашвили.

Он также подробнее рассказал о красных линиях для Украины в сотрудничестве с МВФ.

"Я за сотрудничество, за интеграцию, но на условиях Украины. Есть красные линии в МВФ, и должны быть красные линии как у любой нации. Я думаю, что это будет в процессе переговоров. Я думаю, что у меня есть большой опыт сотрудничества с ними. Большой опыт для переговоров моей страны - Грузии - с ними", - добавил Саакашвили.

Первый замглавы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко отметил, что на заседании фракции у Саакашвили будут спрашивать о его видении сотрудничества с МВФ и его помощи. В то же время лидер фракции Давид Арахамия заявил, что поддержит его назначение.

"Господин Саакашвили - очень активный человек. Знает, как двигать процесс реформ. Вчера была очень содержательная дискуссия. Он правильно говорит, что есть опасения, что у него нет портфеля. Он правильно говорит, что настоящие реформы делает парламент, а не Кабмин. Кабмин только воплощает те задачи, которые даются парламентом. Поэтому с парламентом нужно работать плодотворно, а он это умеет на высоком уровне", - отметил Арахамия.

Напомним, на этой неделе стало известно, что Саакашвили может стать вице-премьер-министром по реформам.

Как рассказали РБК-Украина в Офисе президента, Владимир Зеленский считает, что у Саакашвили есть потенциал для поддержки Кабмина.