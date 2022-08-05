UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Переговоры между Путиным и Эрдоганом завершились: что известно

Фото: президент Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, президент России Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Евгений Прокопенко

Переговоры президентов Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и России Владимира Путина в Сочи закончились. Они длились чуть больше четырех часов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Кремля.

По словам прессекретаря Путина Дмитрия Пескова, президенты по итогам переговоров приняли совместное заявление.

Как сообщает сайт Кремля, в начале встречи Путин заявил, что президенты поговорят о совместные крупные проекты - такие как строительство атомной электростанции "Аккую" работа "Турецкого потока", который, по словам российского президента, поставляет российский газ "не только для потребителей в Турцию, но и для потребителей в Европе".

Путин также поднял вопрос поставки украинского зерна из черноморских портов.

Также он добавил, что стороны обсудят "вопросы безопасности в регионе, прежде всего сирийский кризис".

Путин и Эрдоган не обсуждали вопросы возможного производства в Россию или закупку у Турции беспилотников Bayraktar, заявил "РИА Новости" Песков

Обсуждал ли Путин с Эрдоганом войну в Украине, пока информация отсутствует.

Напомним, российские власти обратились к Турции за помощью в обходе санкций. Первыми на очереди являются вопросы нефти и открытия счетов в банках.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ПутинРеджеп Тайип Эрдоган