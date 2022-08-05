Переговоры между Путиным и Эрдоганом завершились: что известно

Переговоры президентов Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и России Владимира Путина в Сочи закончились. Они длились чуть больше четырех часов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Кремля.
По словам прессекретаря Путина Дмитрия Пескова, президенты по итогам переговоров приняли совместное заявление.
Как сообщает сайт Кремля, в начале встречи Путин заявил, что президенты поговорят о совместные крупные проекты - такие как строительство атомной электростанции "Аккую" работа "Турецкого потока", который, по словам российского президента, поставляет российский газ "не только для потребителей в Турцию, но и для потребителей в Европе".
Путин также поднял вопрос поставки украинского зерна из черноморских портов.
Также он добавил, что стороны обсудят "вопросы безопасности в регионе, прежде всего сирийский кризис".
Путин и Эрдоган не обсуждали вопросы возможного производства в Россию или закупку у Турции беспилотников Bayraktar, заявил "РИА Новости" Песков
Обсуждал ли Путин с Эрдоганом войну в Украине, пока информация отсутствует.
Напомним, российские власти обратились к Турции за помощью в обходе санкций. Первыми на очереди являются вопросы нефти и открытия счетов в банках.
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