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Переговоры делегаций Украины и РФ могут состояться завтра, - СМИ

Фото: переговоры Украины и России могут пройти завтра (t.me/nexta_live)
Автор: Наталья Юрченко

В понедельник, 21 марта, может состояться следующий раунд переговоров между Украиной и Россией. Они пройдут в онлайн-режиме.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на УП.

Отмечается, что официальные делегации завтра должны провести пятый этап переговоров.

Кроме того, председатель фракции "Слуга народа" и член делегации Давид Арахамия в комментарии СМИ сообщил, что переговоры на уровне экспертных групп продолжаются каждый день, в том числе и сегодня.

Напомним, Швейцария заявила о готовности стать посредником и принять переговоры Украины и России на своей территории.

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