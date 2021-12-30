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После переговоров с Путиным. У Зеленского ожидают разговора с Байденом, но даты пока нет

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Киев, Четверг 30 декабря 2021 14:09
После переговоров с Путиным. У Зеленского ожидают разговора с Байденом, но даты пока нет Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владислав Красинский

Сегодня планируется разговор президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. В Офисе украинского президента ожидают, что американский лидер позвонит Владимиру Зеленскому после этого.

Об этом РБК-Украина сообщил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров.

Он напомнил, что вчера состоялся телефонный разговор государственного секретаря США Энтони Блинкена и президента Украины Владимира Зеленского. Во время него в контексте мирного урегулирования они частично коснулись и предстоящего разговора Байдена и Путина.

"Если вспомнить предыдущий раз, то сначала Блинкен позвонил Зеленскому, потом поговорили Байден с Путиным, а затем Байден позвонил президенту Украины. Поэтому сейчас так же звонок американского президента Зеленскому - будет логичным и ожидаемым шагом", - объяснил Никифоров.

Он также не исключил, что такой звонок состоится в ближайшее время. Однако точных сведений о дате и времени разговора президентов США и Украины пока нет.

Напомним, в Белом доме ранее заявили, что в ближайшее время состоится беседа Байдена с Зеленским.

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