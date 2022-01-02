После переговоров с Путиным. Зеленский и Байден созвонились: первые подробности

Президенты США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский провели телефонный разговор. Глава Белого дома дал понять, что Соединенные Штаты, союзники и партнеры ответят решительно, если Россия продолжит вторжение в Украину.
Первые подробности разговора двух лидеров в материале РБК-Украина.
Лидеры выразили поддержку дипломатическим усилиям, которые начнутся на следующей неделе с двустороннего диалога о стратегической стабильности в рамках Совета Россия-НАТО и ОБСЕ.
Президент Байден подчеркнул приверженность Соединенных Штатов и союзников и партнеров принципу "ничего об Украине без Украины". Он подтвердил приверженность Соединенных Штатов суверенитету и территориальной целостности Украины.
Байден также выразил поддержку мерам укрепления доверия для деэскалации напряженности на Донбассе и активной дипломатии для продвижения выполнения минских соглашений в поддержку нормандского формата.
Первый международный разговор года с Джо Байденом доказывает особый характер отношений США и Украины. Обсудили общие действия Украины, США и партнеров по сохранению мира в Европе и недопущению дальнейшей эскалации, реформы и деолигархизацию.
Ранее американские СМИ писали, что Байден планировал в разговоре с украинским лидером еще раз подтвердить поддержку США территориальной целостности и суверенитета Украины. Также стороны должны были обсудить войска России на границе страны и подготовку к будущим дипломатическим контактам с Москвой, которые должны помочь снизить эскалацию.
Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден провели очередной телефонный разговор. Путин предупредил, что Россия будет добиваться результата "гарантий безопасности", а также, что Россия будет защищать себя так, как бы защищали себя США. Байден, в свою очередь, предупредил российского лидера о последствиях в случае нового вторжения в Украину.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что сегодня нет угрозы открытого нападения России. Большого скопления российских войск возле Украины он также не видит.
Но ряд западных СМИ сообщают о значительной численности войск РФ у украинских границ. Россия выступает за невступление Украины в НАТО, называя это "гарантиями безопасности". В январе начнутся российско-американские переговоры по Украине.