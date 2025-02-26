До переговорів з Росією треба долучити корінний народ Криму, - Джемілєв

За словами Джемілєва, приблизно півтора тижня тому Зеленський збирав представників національних громад України, зокрема корінних народів. Під час цієї зустрічі Джемілєв звернув увагу президента на те, що його висловлювання змінилися: раніше глава держави наголошував, що війна триватиме до повного звільнення територій, а тепер говорить про необхідність дипломатичних методів.

На це Зеленський відповів: "Ви ж бачите, що відбувається. Ми змушені так говорити.Те, що війна не припиниться до повного звільнення Криму, всієї території окупованої - це цілком зрозуміло".

Водночас президент підкреслив, що війна не завершиться, поки Крим і всі окуповані території не будуть повернуті під контроль України. Джемілєв також наголосив на необхідності залучення представників кримськотатарського народу до переговорного процесу щодо Криму й заявив, що має намір обговорити це питання з МЗС України.

"Козир корінного народу Україна повинна використовувати максимально. Те, що ми говоримо: жодних розмов про Україну без України - також не повинно бути жодних розмов про Крим без представників корінного народу Криму. І я думаю, це було б хорошою підтримкою України, якби, скажімо, голова Меджлісу кримськотатарського народу брав би участь у цих переговорах. Я на цю тему буду розмовляти із Зеленськими і нашим МЗС", - розповів Джемілєв.

Переговори США та Росії

Нагадаємо, минулого тижня відбулась зустріч делегацій США та Росії у Саудівській Аравії. Згодом державний секретар США Марко Рубіо заявив, що "переконаний у готовності Росії почати серйозний процес, щоб визначити, як можна покласти край війні".