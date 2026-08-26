Переговорів не буде? Келлог розкрив реальні плани Путіна щодо війни

Путін не зупиниться, поки не отримає більше територій

Келлог розповів, що ще торік, на День Незалежності, вважав, що війна завершиться протягом року. Але прогноз не справдився.

"Проблема цієї війни в тому, що Путін просто не хоче її припиняти. У нього було безліч можливостей і з'їздів, як ми кажемо, щоб зупинитися і заморозити конфлікт", - зазначив дипломат.

За його словами, Україна зробила неймовірну роботу, відбиваючи російську агресію. Але, на думку Келлога, глава Кремля не зупиниться, поки не забере не лише Луганську область, а й Одеську та Запорізьку. Крим, нагадав ексспецпосланник, Росія вже контролює.

"Я завжди наголошував, якщо він цього хоче, йому доведеться за це воювати. Безкоштовно йому цього ніхто не віддасть", - додав він.

Небезпечна паралель із Гітлером

Келлог провів історичну аналогію, яка, за його словами, найбільше його непокоїть.

"Мене завжди непокоїть аналогія з Другою світовою війною, коли Адольф Гітлер сказав британцям, що йому потрібна лише Судетська область Чехословаччини. А британці відповіли: але ж у нас тепер мир. Як же вони помилялись!" - сказав ексспецпосланник.

Він додав, що не вірить главі Кремля і не вважає, що той зупиниться, якщо отримає частину територій. Навпаки, Келлог переконаний, що Росія намагатиметься просуватися далі.

Точних термінів завершення війни ще немає

Також його спитали про терміни заершення війни.

"Відповідаючи прямо на ваше запитання, я не знаю. Адже Путін має усвідомити, що не зможе виграти цю війну. Просто не зможе. Це має закарбуватися в його свідомості", - пояснив дипломат.

Він додав, що чим довше триває війна, тим краще для України в тому сенсі, що глава Кремля зрештою мусить зрозуміти: перемогти йому не вдасться.

Спецпосланник також підкреслив, що європейські країни прийняли виклик і підтримують Україну не лише заради Заходу, а й заради всього світу.

Тим часом заступник постпреда США при ООН Ден Негреа під час засідання Радбезу ООН закликав Росію та Україну припинити удари по цивільних об'єктах і повернутися за стіл переговорів.