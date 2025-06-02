Переговори України та Росії у Стамбулі завершилися, - джерело

Переговори України та Росії

Нагадаємо, у Стамбулі сьогодні, 2 червня, відбувся другий раунд переговорів України та Росії. Під час діалогу російська делегація мала представити "меморандум" про своє бачення припинення вогню і завершення війни.

Перший раунд переговорів відбувся 16 травня. Тоді сторони домовилися провести обмін полоненими у форматі "1000 на 1000".

Такий обмін відбувся з 23 по 25 травня. Сторони обмінювали не тільки військових, а й цивільних. Зокрема, Україна видала Росії колаборантів.

При цьому під час переговорів 16 травня домовитися про припинення вогню як мінімум на 30 днів не вдалося. Росія продовжувала чинити опір такій ідеї під приводом того, що перемир'я нібито посилить Україну.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.