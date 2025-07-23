Переговори України та РФ: стали відомі місце і час зустрічі делегацій у Стамбулі

Черговий раунд переговорів між делегаціями України та Росії повинен відбутися сьогодні ввечері, 23 липня, у турецькому Стамбулі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Укрінформ ".

"Перемовини української та російської делегацій в Стамбулі заплановані на вечір у палаці Чираган, де проходила попередня зустріч", - зазначили у директораті з комунікацій адміністрації президента Туреччини.

За попередніми даними, зустріч почнеться близько 7-ї години вечора у районі Бешікташ, в палаці Чираган. Також зазначається, що у програмі зустрічі можливі зміни.

Зазначимо, що палац Чираган – це відтворена з руїн будівля палацу султана Абдул-Азіза на європейському березі Босфору. На початку XX століття в палаці під наглядом військових жив султан Абдул-Гамід II, а в 1909 тут проходили перші засідання турецького парламенту.