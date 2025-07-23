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Переговори України та РФ: стали відомі місце і час зустрічі делегацій у Стамбулі

Середа 23 липня 2025 10:51
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Переговори України та РФ: стали відомі місце і час зустрічі делегацій у Стамбулі Фото: переговори України та РФ пройдуть у Стамбулі (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Черговий раунд переговорів між делегаціями України та Росії повинен відбутися сьогодні ввечері, 23 липня, у турецькому Стамбулі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ".

"Перемовини української та російської делегацій в Стамбулі заплановані на вечір у палаці Чираган, де проходила попередня зустріч", - зазначили у директораті з комунікацій адміністрації президента Туреччини.

За попередніми даними, зустріч почнеться близько 7-ї години вечора у районі Бешікташ, в палаці Чираган. Також зазначається, що у програмі зустрічі можливі зміни.

Зазначимо, що палац Чираган – це відтворена з руїн будівля палацу султана Абдул-Азіза на європейському березі Босфору. На початку XX століття в палаці під наглядом військових жив султан Абдул-Гамід II, а в 1909 тут проходили перші засідання турецького парламенту.

Переговори України та РФ: стали відомі місце і час зустрічі делегацій у Стамбулі

Третій раунд переговорів між Україною та РФ

Сьогодні, 23 липня, у Стамбулі очікується третій раунд переговорів між Україною та Росією. На порядку денному обговорення гуманітарних питань і пошук рішень для мирного врегулювання, хоча попередні етапи показали, що позиції сторін суттєво різняться.

Також сьогодні президент Володимир Зеленський затвердив склад делегації, яка візьме участь в переговорному процесі з міжнародними партнерами України, а також із представниками Росії у турецькому Стамбулі.

Детальніше про те, чого очікувати від третього раунду переговорів - в коментарі РБК-Україна розповів політолог, експерт-міжнародник Максим Несвітайлов.

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Переговори України та РФ: стали відомі місце і час зустрічі делегацій у Стамбулі
Переговори України та РФ: стали відомі місце і час зустрічі делегацій у Стамбулі
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